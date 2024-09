Lucchese - Sfida insidiosa ad Ascoli Staffetta tra Sasanelli e Magnaghi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Domenica, al "Del Duca", uno dei motivi di maggiore interesse sarebbe stata sicuramente latra due bomber: Corazza da una parte (29 gol negli ultimi due anni trascorsi nel Cesena), Costantino dall’altra. Invece il caso ha voluto che il centravanti rossonero sia stato bloccato da un leggero guaio muscolare, rimediato lunedì sera contro il Rimini, per cui dovrà stare fermo ai box sicuramente ad; mentre potrebbe essere disponibile in occasione del turno infrasettimanale contro la Pianese, anche se il condizionale è d’obbligo. Per la sostituzione dell’ex etneo (due reti nelle prime quattro giornate, le stesse realizzate da Corazza), Gorgone dovrà scegliere tra. Due giocatori dalle caratteristiche diverse. Più veloce l’ex del Pescara, più poderoso il centravanti, chiamato a riscattare la deludente scorsa stagione.