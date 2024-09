Linkin Park l’ira della madre di Chester Bennington | State cancellando il passato

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024) L’attesa reunion dei, ha infiammato i fanband ma al tempo stesso ha suscitato polemiche: ad alzare il polverone ci ha pensato ladi, voce e fondatore del gruppo californiano scomparso nel 2017. Susan Eubanks,dell‘artista ha affidato alle pagine di Rolling Stone il suo punto di vista sulla nuova formazione che ha portato al ritorno sulle scene dei. La donna ha raccontato di essere rimasta in contatto con i membriband, aggiungendo di aver incontrato Joe Hahn e Mike Shinoda: “Ho visto Joe Hahn un paio di volte dopo la morte di, l’ultima sarà stata quattro o cinque anni fa. Mi ha promesso di tenermi aggiornata, m’ha detto che non aveva alcuna intenzione di rimettere in piedi la bandUn paio d’anni fa ho incontrato anche Mike Shinoda. Anche lui ha promesso di tenere aggiornata la famiglia.