Leao tempo scaduto Milan spalle al muro Rafa deve svegliarsi

(Di venerdì 20 settembre 2024) Lerivolte al mondo, i rapidi passi che risuonano nel silenzio del tunnel di San Siro. È questa l’immaginaria vignetta dielprima del derby. Capo chino, giubbotto di un fashion partner del club con tanto di diavoletto sulla schiena, occhi indugianti sul cellulare utilizzato come scudo verso scomodi sguardi. Primo a lasciare lo stadio, unico a disertare il confronto con i tifosi dopo la “scoppola“ con il Liverpool. Nella sua mente, da quel momento ad oggi, il susseguirsi di commenti come un infinito scroll sui social media: "Insufficiente", "dimenticato", "poco servito", "non è un top player". Hot topic perenne il portoghese, anche per gli addetti ai lavori. Pare più equilibrata la visione di Alessandro Del Piero ("anche andare lui a prendersi la palla"), rispetto all’estremo Kenny Cunningham dall’Inghilterra ("È come se fosse in uno stato di coma indotto").