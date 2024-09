Juve-Napoli Conte punta il 3-5-2 | dubbio su Politano il piano per McTominay

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 20 settembre 2024) Antoniostudia la migliore formazione possibile da schierare contro lantus: sl’idea 3-5-2, ilpersi avvicina e con essa anche le decisioni di formazioni di Antonioche sta studiando la migliore formazione possibile per affrontare la Vecchia Signora. L’idea del tecnico azzurro è quella di dare maggiore equilibrio alla formazione titolare, andando ad inserire giocatori in grado di dare supporto ad entrambe le fasi di gioco, ed in particolare a quella difensiva. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’idea diè quella di lanciare un 3-5-2 in quel di Torino: Scottsarà la carta da giocare per provare a rimpolpare il centrocampo e supportare Lobotka ed Anguissa.