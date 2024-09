Juve-Napoli chiusura settore ospiti | una beffa attesa da Torino

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il Casms ha deciso di chiudere ilperntus-, una scelta che colpisce duramente i tifosi azzurri. A poche ore dalla sfida trantus e, il Casms ha deciso di chiudere ildell’Allianz Stadium, lasciando oltre 2.300 tifosi delsenza possibilità di accesso, nonostante avessero già acquistato i biglietti in prevendita. La sanzione è arrivata in seguito agli incidenti avvenuti nella trasferta a Cagliari, dove il lancio di oggetti e fumogeni ha causato la sospensione della gara per sette minuti. Ma a subire le conseguenze, ancora una volta, sono i tifosi napoletani, colpevoli di aver risposto alle provocazioni degli avversari. Ladelper la partita contro lantus, decisione arrivata proprio a ridosso del match, ha il sapore di una