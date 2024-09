Ia Di Stefano Giovani Confindustria | Avrà impatto su competitività nostre imprese

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roma, 20 set. (Adnkronos/Labitalia) – “L?intelligenza artificialeunsulladelle, occorre quindi lavorare per rafforzare la filiera europea dell?IA che ha ancora delle debolezze, soprattutto in tema di investimenti a confronto con Stati Uniti e Cina. Bisogna costruire un contesto favorevole alla nascita e crescita di applicativi e strumenti che possano competere con i giganti mondiali del tech. In Italia, il Governo ha presentato recentemente la Strategia italiana per l?intelligenza artificiale 2024-2026 che ha individuato alcune linee strategiche di azione, ma soprattutto che ha sottolineato l?importanza di non rimanere indietro. Per l?industria questo è essenziale, perché ormai Industria 5.0 bussa alle porte di tutte leitaliane e su questo si gioca la nostraa livello globale”.