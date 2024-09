Guenda Goria il rapporto con Mirko dopo la nascita di Noah | Pensavo fosse una roccia ma…

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di venerdì 20 settembre 2024) Da quando sono diventati genitori iltraè cambiato? Parla lei Le rivelazioni disul marito spiazzano, cosa ha detto Da qualche meseGancitano sono diventati genitori, un desiderio che avevano da molto tempo e che finalmente hanno realizzato, entrambi sono al settimo cielo. Storia Ig diSembra però che da quando sia nato il piccoloil lorosia cambiato, lei in una recente intervista ha detto: “di avere accanto una, mi sono ritrovata un sassolino. Io ho passato i primi tre giorni a casa a piangere per il crollo ormonale, per la stanchezzala gravidanza e avevo bisogno di unaal mio fianco, ma non c’era”. L’ex gieffina ha continuato dicendo: “è stato in sala parto finché ha visto nascere, poi è uscito e stava per svenire.