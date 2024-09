Gratta e vinci scegli bene | il trucco è nelle date

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 20 settembre 2024), non sai quale bigliettoere? Niente paura: c’è una piccola strategia che dovresti assolutamente conoscere. C’è chi scrive addirittura manuali sul tema, certo che sia possibile trovare una chiave di volta e individuare realmente delle strategie che permettano di attirare la dea bendata. La verità, invece, è che proprio perché bendata la fortuna agisce del tutto a caso. Non segue un filo logico, non si basa su alcun criterio. Fa tutto in maniera imprevedibile e fortuita, tanto è vero che a volte si ritrova a baciare la stessa persona che aveva già premiato in passato. Non esiste un criterio universale da adottare al momento diere i– Ilveggente.itCiò non toglie che esista, ad ogni modo, qualche piccolo accorgimento che, se messo in atto, permette di aumentare, almeno quello, le possibilità di vincere con il gioco d’azzardo.