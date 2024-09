Formula E | Nissan due piloti per il 2025 | Rowland-Nato la coppia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024) Una squadra nuova per metà nel tentativo di migliorare, ancora, le prestazioni andate in scena nella scorsa stagione diE. Laha ufficializzato nei giorni scorsi la line-up in vista delapportando un piccolo cambiamento all’interno del box: confermato Oliver, mentre la novità riguarda l’arrivo di Norman, ex Andretti. I due corridori hanno recentemente parlato del lavoro da fare, delle sensazioni e della voglia di migliorare in vista dell’inizio della Stagione 11 della categoria elettrica., le parole dei duesotto contratto (Credit foto – NISMO pagina Facebook)“Dobbiamo cercare di portare più continuità in tutti i weekend di gara, sia nelle qualifiche che nello sviluppo della vettura – queste le parole di Oliverdi–. L’anno scorso abbiamo realizzato diverse gare eccellenti.