Fonseca vacilla e l’Inter è alle porte | il Milan sonda 4 nomi – CdS

(Di venerdì 20 settembre 2024) Paulorischia seriamente di passare gli ultimi giorni alla guida del. Domenica c’è il derby con, ma il club già valuta iper sostituirlo. IN BILICO – Meno due a Inter-, derby dio che dirà tanto sulle sorti dell’natore portoghese Paulo. Il tecnico è già sulla graticola, avendo raccolto solamente una vittoria in cinque partite stagionali tra campionato e Champions League. Per i rossoneri solamente una vittoria contro il Venezia, per il resto due sconfitte con Parma e Liverpool, più un pareggio sul campo della Lazio in rimonta. Insomma, alsi aspettavano ben altro. Ora il tecnico si gioca tutto nel derby, ma potrebbe anche non bastare.