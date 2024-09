Firenze borseggia una turista in pizzeria Il titolare recupera il bottino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerd√¨ 20 settembre 2024), 20 settembre 2024 - Con il gran ritorno dei turisti dopo la "pausa" estiva sono tornati anche loro, itori stagionali. "Queste persone seguono i flussi e nei periodi di alta affluenza arrivano anche loro. Affittano stanze e appartamenti e "fanno la stagione. Non c'√® giornata in cui non ci arrivi una segnalazione di un collega derubato. Solo la settimana scorsa ho dovuto assistere una coppia di turisti anziani a cui erano stati portati via documenti e soldi, un amico tassista e unascippata. Siamo sotto assedio, c'√® un modello che non funziona ed √® ora che qualcuno si prenda le sue responsabilit√†" sottolinea Aldo Cursano, presidente Confcommercio. Secondo Cursano, che conosce bene il suo territorio, le segnalazioni di borseggi in "alta stagione" aumentano del 70%, il 20% in pi√Ļ rispetto allo stesso periodo 2023.