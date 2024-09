F1 Lando Norris e Charles Leclerc fanno il vuoto nella FP2 a Singapore Verstappen nelle retrovie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024)è stato il più veloce della seconda sessione di prove libere del GP di, 18° appuntamento del Mondiale di F1. Sul circuito cittadino di Marina Bay, i piloti hanno trovato le misure, sfiorando e colpendo in taluni casi i muretti per gestire il limite.è stato il migliore in termini di velocità sia sul giro secco che sul passo gara, stampando con le soft il crono di 1:30.727. Una furia, specialmente nell’interpretazione del terzo settore del tracciato. L’unico in grado di tenere il ritmo, quantomeno con poca benzina nel serbatoio, è stato. Il pilota della Ferrari, velocissimo nel t-2, ha siglato un tempo di appena 0.058 più lento del britannico. Discreto il ragazzo del Principato sul passo gara (1:37 basso), ma non come il rivale della McLaren.