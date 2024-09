Evviva la Pace e basta coi rifiuti Oggi e domani Puliamo il Mondo Bambini e ragazzi protagonisti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Rispetto per l’ambiente enel. Sono questi i due messaggi forti che l’iniziativa "il" vuole lanciare. L’appuntamento, promosso da Legambiente con il Comune, il Centro per le Famiglie, la cooperativa Intrecci e gli Istituti Raggruppati e con il sostegno della Regione Toscana, vedrà coinvolte diverse associazioni (circa 20, la partecipazione è in salita) in una due giorni all’insegna del volontariato ambientale, in programma. In occasione dell’evento, alla sua 21° edizione e che ha come slogan "Per un clima di", saranno coinvolte in particolare sette classi (un centinaio di alunni) della scuola primaria Galileo Galilei, chedalle 10.30 alle 12.30 si ritroveranno per la pulizia di giardini e aree vicine all’istituto.