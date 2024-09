Endless love stasera 20 settembre su Canale 5 | Emir minaccia la famiglia di Kemal e trama con Asu contro Galip

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 20 settembre 2024)in prima serata va in onda un triplo appuntamento della soap turca che viene trasmessa a partire dalle 21:40 circa: ecco ladei tre episodi serali del 20venerdì 20in prima serata, su5, alle 21:40 circa, vanno in onda tre puntate di, la serie turca incentrata sue Nihan, protagonisti di un'impossibile storia d'amore. La dizi è stata premiata con l'International Emmy Award e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Anticipazioni di: Nihan cerca risposte, interrogatorio a Zeynep, preoccupato per le minacce esplicite dialla sua, chiede a Zehir di mettere sotto sorveglianza le case dei suoi cari per garantire la loro sicurezza. Nihan, dopo aver scoperto che è