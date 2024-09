Dopo quanto tempo puzza un cadavere | le agghiaccianti ricerche online di Chiara Petrolini

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 20 settembre 2024) “Come abortire il secondo figlio”, “Come nascondere la gravidanza”, “Come fare sesso in gravidanza”, ma anche “Come si decompone un corpo” o “un”. Sono alcune delleche hanno contribuito a incastrare, la 22enne di Traversetolo, in provincia di Parma, finita agli arresti domiciliari con l’accusa di aver ucciso e sepolto nel giardino di casa due neonati appenaaverli partoriti. “aveva già deciso che il bambino non sarebbe sopravvissuto al parto, e tutto il percorso della gravidanza appare disseminato di indizi che conducono a questa terribile realtà”, ha spiegato il procuratore capo di Parma, Alfonso D’Avino, nella conferenza stampa convocata per spiegare la misura cautelare.