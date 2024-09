Cuadrado si candida ad essere l’arma in più dell’Atalanta | Un giocatore forte anche a 36 anni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 20 settembre 2024) Bergamo. Tra le diverse note positive lasciate in eredità dalla prima notte di Champions League, che ha visto l’Atalanta pareggiare 0-0 contro l’Arsenal al Gewiss Stadium, si segnala l’esordio in gare ufficiali in maglia nerazzurra da parte di Juan. L’esterno colombiano – arrivato nel corso dell’ultima sessione di mercato a parametro zero – non aveva ancora giocato nemmeno un minuto agli ordini di Gasperini nel corso delle prime uscite ufficiali. Un digiuno che si è prontamente interrotto in occasione della sfida in salsa europea contro i Gunners. Proprio così perché l’ex calciatore di Fiorentina, Juventus e Inter è entrato in campo allo scoccare del 60?, quando l’allenatore nerazzurro l’ha inserito al posto di Charles De Ketelaere.