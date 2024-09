Crazy Pizza di Briatore inaugurato a Napoli | Nessuno ha l’esclusiva della pizza

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 20 settembre 2024) Flaviohail 17 settembre il ristorante “” in via Nazario Sauro sul lungomare di. Un’inaugurazione che ha suscitato molte polemiche, dettate evidentemente dalle dichiarazioni dell’imprenditore piemontese che in tempi non sospetti aveva definito lanapoletana un “chewing gum”. Parole che gli valsero l’antipatia di molti napoletani, anche se non sono mancate le persone che hanno supportato il suo progetto. Tra queste a sorpresa anche il famosoiolo napoletano Gino Sorbillo che, dopo le polemiche proprio con, gli ha dato il suo caloroso benvenuto in città augurandogli buona fortuna, sancendo la pace fatta. L’inaugurazione del “” diha detto di avere prenotazioni fino ad ottobre, ma i prezzi non sono affatto popolari.