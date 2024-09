Alberto Bombassei | I ritardi nell’innovazione un freno alla ripresa della competitività dell’Europa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 20 settembre 2024) Bergamo. Non poteva essere che il presidente in persona ad accogliere Mario Draghi nella sua visita all’Innovation District Bergamo., presidente del Kilometro Rosso e presidente onorarioBrembo, ha aperto le danze sul palco dell’incontro organizzato per per riflettere insieme all’ex numero unoBce sul ruolo dei centri di innovazione all’interno del panorama europeo. “La mia stima per Mario Draghi è pari a quella che nutro per il presidente Mattarella – con queste paroleha accolto l’ex presidente del Consiglio al Kilometro Rosso -. Il Presidente è già stato graditissimo ospite al Kilometro Rosso: oggi abbiamo la soddisfazione di ospitare anche il professor Draghi, qualcosa di cui sono veramente felice e orgoglioso”.