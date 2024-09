5 consigli utili per un back to office senza stress in 5 tecniche specifiche per tenere a bada i livelli dell' ormone dello stress

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 20 settembre 2024) «Siamoate, dunque produciamo questoche gonfia il viso. Ma niente paura, si può combattere». Questo quanto affermato da una moltitudine di creator su TikTok. Sullo schermo appaiono foto per confrontare il prima e il dopo del viso, e così nasce l’ennesimo trend social da cavalcare. La cosa più preoccupante? Tutti si improvvisano esperti, medici e dermatologi. Al centroa scena c’è lui: il cortisolo, unsteroideo essenziale per il nostro corpo che viene sintetizzato dalle ghiandole surrenali. È così, via social, tramite la challengea Cortisol Face su TikTok che il cortisolo, meglio noto come “l’”, è salito in auge conquistando un occhio di riguardo persino nell’esigente Gen Z.