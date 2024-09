Wow abbiamo saputo chi entra oggi Grande Fratello i nuovi concorrenti li hanno scelti bene

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 19 settembre 2024) Questa sera, giovedì 19 settembre, iltorna su Canale 5 con la seconda puntata di questa edizione, che promette emozioni forti. Il conduttore Alfonso Signorini ha già svelato che seientreranno nella celebre casa, destabilizzando ulteriormente gli equilibri già formatisi. Durante la serata non mancheranno le nomination, momenti di confronto e, forse, qualche sorpresa inaspettata. Nella puntata d’esordio di lunedì 16 settembre, sono stati accolti i primi dodicinella nuova location ai Lumina Studios. Questa sera, altri sei varcheranno la fatidica porta rossa, tra cui personaggi noti come Clayton Norcross, Iago Garcia, Amanda Lecciso, Helena Prestes e Michael Castorino. Tuttavia, gli ingressi potrebbero non concludersi qui.