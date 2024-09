Una medaglia per i volontari della pulizia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedÏ 19 settembre 2024) Desiderio dare merito e complimentarmi con il residente di Via San Lorenzo che tutte le mattine armato di pattumiera e scopa pulisce i marciapiedi e la sede stradale raccogliendo cicche, cartacce, bottiglie vuote, rifiuti di ogni genere in maniera totalmente gratuita , di propria iniziativa, quasi fosse un operatore ecologicoo. Grazie a questo signore Via San Lorenzo è sempre linda e pulita, a mio avviso il Comune di Bologna ed Hera dovrebbero conferirgli un pubblico riconoscimento. Niccolò Rocco di Torrepadula Risponde Beppe Boni Il cittadino - Umarell che pulisce la strada e le vicinanze di casa propria è un bell'esempio di senso civico.