Turista Napoli indagati genitori bimbo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 19 settembre 2024) 9.51 Sonodel bambino che avrebbe fatto cadere la statuetta nei Quartieri Spagnoli a. Chiara Jaconis, una30enne che passava di lì, è stata colpita alla testa ed è morta 2 giorni dopo in ospedale. La Procura ipotizza l'omicidio colposo: la statuetta potrebbe essere sfuggita di mano al bambino. Gli avvisi aisono un atto dovuto per potere nominare i consulenti di parte, in vista dell'autopsia, in programma oggi. Ieri una fiaccolata molto partecipata.