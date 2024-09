Trasporto aereo | Finnair lancia speciali tariffe per volare in Finlandia a prezzi scontati

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Roma, 18 set. (Adnkronos/Labitalia) - La pluripremiata compagnia aereahato delleperverso alcune delle migliori destinazioni in, ideali per un viaggio invernale. Prenotando entro il 26 settembre 2024, sarà possibile approfittare dell'offerta eda Milano Malpensa e Roma Fiumicino verso Ivalo, Kuusamo, Kittilä e Rovaniemi, tra l'1 ottobre e il 13 febbraio 2025., recentemente premiata come 'Miglior compagnia aerea del Nord Europa' ai World Airline Awards 2024 di Skytrax per la sua efficienza, puntualità e comfort, offre così un'opportunità imperdibile per scoprire il fascino del nord. La speciale offerta ditermina il 26 settembre 2024 e prevedescontate per viaggiare tra il 1° ottobre 2024 e il 13 febbraio 2025.