The Penguin – la recensione dei primi cinque episodi

(Di giovedì 19 settembre 2024) Colin Farrell è pronto ad indossare di nuovo protesi e maschera per tornare a vestire i panni del Pinguino. Dopo averlo presentato nel film The Batman, Matt Reeves si sposta nelle vesti di produttore esecutivo della nuova serie sul personaggio, volta ad approfondire la sua storia e riempire il gap tra i due film di Batman. The, oltre a Colin Farrell nei panni del Pinguino, vede come protagonisti Cristin Milioti, Rhenzy Feliz e Mark Strong. La serie, ambientata una settimana dopo gli eventi di The Batman, esplora l’ascesa al potere di Oz Cobb nella malavita di Gotham City, da autista dei Falcone al personaggio che noi tutti conosciamo. THE BATMAN, Colin Farrell, as Oswald Cobblepot / the, 2022. © Warner Bros.