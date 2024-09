Teo Teocoli è il protagonista del Capodanno al Teatro Clerici di Brescia

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 19 settembre 2024)– Teocon il suo straordinario “Tutto Teo”, accompagnato dalla band Doctorbeat, andrà in scena per uno Speciale, il 31 dicembre al(ex GranMorato) di. Un “one man show” senza precedenti, ricco di gag e trovate, tre ore circa di spettacolo con il meglio del repertorio del grande artista. Biglietti già disponibili sui circuiti tradizionali Ticketmaster e Ticketone a partire da 54 € + dp (Poltrona) fino a 72 € + dp (Poltronissima). Il biglietto include il brindisi e rinfresco con dolci di mezzanotte. Lo spettacolo inizierà intorno alle 22:30 e proseguirà fino a dopo la mezzanotte con countdown dal palco ed il tradizionale brindisi insieme al pubblico presente in sala.