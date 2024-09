Spaccio di droga a Benevento | 26enne agli arresti domiciliari segnalato assuntore

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiContinua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite, legate al fenomeno dell’uso edi sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di, quotidianamente impegnato per garantire la sicurezza e il rispetto della legalità. In tale contesto, un’altra importante attività è stata condotta dai militari della Compagnia di; in particolare, personale della Sezione Radiomobile notava uscire dall’abitazione di undel capoluogo, in atto sottoposto alla misura cautelare degli, un giovane che alla vista dei militari, cercava di allontanarsi repentinamente.