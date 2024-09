Senigallia Il Misa fa paura | telecamere accese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Allerta arancione, iltorna a far. Passata indenne la prima giornata di pioggia intensa, per oggi è stata diramata una nuova allerta: alle 24 è stato aperto il Coc (centro operativo comunale) per monitorare, secondo le previsioni, le ore critiche. Alle 18 è stata effettuata la prima riunione tra amministratori, Protezione Civile e forze dell’ordine in vista di una eventuale emergenza. Sono sei di 11 legià in funzione installate nei punti critici: tre nele altre tre nei fossi, in modo da poter monitorare costantemente i livelli dell’acqua dalla sala operativa. Occhi elettronici sul fiume uniti agli occhi vigili degli addetti ai lavori che già nella mattinata di ieri hanno ispezionato la vallata, dove non si sono presentate criticità.