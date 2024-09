Scontro auto moto a Sirmione | morto Silvano Bortuzzo carabiniere in pensione di 66 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 19 settembre 2024)Bertuzzo, un exindi 66, ha perso la vita in unotra la suaBMW e un’mobile, guidata da una donna di 51. L’impatto, avvenuto in via San Martino della Battaglia nella frazione di Colombare, è stato devastante. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari con elisoccorso,medica e ambulanze, per Bertuzzo non c’è stato nulla da fare. La Polizia Stradale, insieme ai vigili del fuoco, sta lavorando per chiarire le dinamiche e le responsabilità dell’incidente. L'articoloindi 66proviene da The Social Post.