Ritrovato sul versante toscano dell’Appennino il relitto dell’aereo disperso da giorni

(Di giovedì 19 settembre 2024) FIVIZZANO – L’esito era, da, piuttosto scontato. Ma dal 19 settembre c’è la conferma: è stato trovato ildell’aeromobile che era scomparso da lunedì 16 settembre e che aveva a bordo tre persone di nazionalità francese. Per cercare l’aereo, nonostante le condizione meteo molto difficili, si erano mobilitati il Soccorso Alpino di entrambi i versanti, emiliano e, la Guardia di Finanza, i vigili del fuoco e l’Aeronautica. Intorno alle 18 del 19 settembre i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologicosono riusciti a individuare suldel Monte Bocco in Lunigiana dei relitti riconducibili all’aeromobile le cui tracce si erano perse nel pomeriggio di martedì. Sul posto sono confluiti anche i tecnici del servizio regionale dell’Emila-Romagna e un medico per constatare il decesso dei tre passeggeri.