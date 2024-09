Pesaro sott’acqua il Campus affoga | Non meritiamo una scuola così

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024), 19 settembre 2024 – Arrivi a, alscolastico di via Nanterre e cosa accade? Se entri, trovi acqua che passa dal solaio, dagli infissi, arriva sotto i piedi. Se resti nel cortile esterno, come è accaduto al liceo Marconi, ti capita di vedere l’impensabile: dalla grondaia bucata sgorga come da una fontana un getto d’acqua, in cascata. I video sui social sono stati virali con annessi sfottò a raffica della serie: “Nuova fontana al Marconi”. Il passaparola in città è stato fulmineo. Una mamma è andata a vedere cosa fosse successo: “Le grondaie erano bucate: credo che almeno l’intervento di sostituzione sia sostenibile per la Provincia” testimonia.