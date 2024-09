No non volevamo rivedere questo | Paolo De Debbio durissimo apre così | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024)Della puntata di 4 di Sera di oggi, giovedì 19 settembre, con parole forti: "Buona sera a tutti, eccoci ancora qui, ma questa sera abbiamo tutti negli occhi le immagini dell'Emilia Romagna sotto l'alluvione. Abbiamo visto persone mettersi in salvo sui tetti e portate via dagli elicotteri dei Vigili del Fuoco. Sono scene che non avremmo voluto vedere più. Scene che abbiamo visto poco tempo fa e che speravamo davvero di non. E invece è accaduto di nuovo". Parole pesanti che sottolineano anche come la Regione si sia fatta trovare impreparata dopo l'alluvione di un anno fa. Attorno a quanto accaduto oggi il Pd ha cercato di attaccare il governo mostrando poco senso delle istituzioni.