Naomi Campbell firmacopie per pochi in Galleria Vittorio Emanuele

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Milano, 19 settembre 2024 –per unesclusivo in, ma ad attenderla poco più di cinquanta persone. Una delle più iconiche top model degli anni ‘90 oggi pomeriggio, giovedì 19 settembre, era a Milano, eppure in coda, fra gli scaffali della libreria Rizzoli, non c’è quasi nessuno. Forse perché la "Venere Nera” rappresenta un mondo che non c’è più, un mondo ormai perduto fra le pagine del tempo. Di certo, nulla in confronto alla fila chilometrica davanti al vicino negozio di Prada, con centinaia di persone ad attendere il proprio turno per parlare al telefono con una voce artificiale programmata da Miranda July, l’artista che ha contribuito a realizzare la nuova campagna autunno/inverno del marchio. Il contrasto fra i due eventi dice molto di un cambio generazionale. La fine di un’epoca, si direbbe.