Meritava un regalo speciale | Naomi Campbell e Eva Herzigova e tutte le top model riunite per l’omaggio a Roberto Cavalli – FOTO

(Di giovedì 19 settembre 2024) Che sarebbe stata una di quelle sfilate da ricordare lo si è capito subito. L’elettricità ha iniziato a scorrere nella sala al primo piano del palazzo della Borsa di Milano non appenaha fatto il suo ingresso e ha preso posto in prima fila accanto a Eva. E da lì in poi è stato un tripudio. Fausto Puglisi ha superato sé stesso e ha orchestrato un tributo magistrale a, il fondatore della maison scomparso il 12 aprile scorso a Firenze. Occhi lucidi, applausi scroscianti e cori di stupore hanno accompagnato il gran finale dello show, quando a sorpresa sono scese in passerella sette top, da Mariacarla Boscono, Evaa Natasha Poly. Hanno sfilato sulle note di “Living on My Own” di Freddie Mercury mentre l’immagine dello stilista veniva proiettata sullo sfondo, indossando sette capi iconici dell’archivio.