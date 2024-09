Marina Berlusconi | Non stiamo tramando contro Giorgia e Tajani I retroscena? Fantasie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Non c’è nessuna "disistima" nei confronti diMeloni. E nemmeno "scontentezza" per l’operato di Antonio. La presidente di Fininvest e Mondadorimanda una lettera di quindici righe a La Repubblica per smentire "il fiume delle voci e delle indiscrezioni" e per far sapere che nei confronti della premier e del ministro degli Esteri e leader di Forza Italia è vero "esattamente il contrario" di quello che scrivono isui giornali. LA MISSIVA Nella missiva al direttore Maurizio Molinari la figlia di Silvio dice che "La Repubblica descrive perfino pensieri e progetti che non ho, né ho mai avuto. Arriva addirittura a deformare il contenuto di incontri che fanno parte del mio ruolo e del mio lavoro, trasformandoli in assurde riunioni carbonare che nasconderebbero trame politiche da fantascienza".