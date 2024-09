Liguria al voto parla Bucci | Trasparente su tutto anche sulla mia salute Il caso Toti? Non parlo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Per il centrodestra ligure, travolto dalgate, è l’ancora di salvezza. Pare che a tirarlo fuori dal guscio dell’incertezza, con una telefonata fiume piombata nel bel mezzo di una seduta del Consiglio comunale di Genova, sia stata Giorgia Meloni in persona. E Marco, l’uomo simbolo del nuovo Morandi, vicino quanto basta all’ex presidente della Regione ma sufficientemente civico da poter drenare voti alla concorrenza, alla fine ha ceduto. Sarà lui il candidato chiamato a sfidare l’ex ministro dem Andrea Orlando. Una battaglia elettorale che ha il sapore di un duello tra big e che nel suosi somma all’altra ’guerra’, tutta personale: quella contro una malattia che sta mettendo a dura prova la sua resistenza fisica. E che, come spesso accade a chi ricopre incarichi pubblici, è inevitabilmente finita sotto i riflettori.