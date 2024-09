La volta buona cosa è successo giovedi 19 settembre | le confessioni di Nunzia De Girolamo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 19 settembre 2024) Una puntata ricca di ospiti e giochi quella del 19de La: nel salotto di Caterina Balivo, spazio allediDee del maestro Enrico Melozzi, che si sono raccontati a 360 gradi. Ma anche cronaca, i severissimi giudizi di Guillermo Mariotto e i nuovi progetti dell’attrice Sara Lazzaro. La cronaca, dall’emergenza maltempo al sangue di San Gennaro La puntata del 19di La, come di consueto, si è aperta con un’ampia parentesi dedicata alla cronaca. In primis, il maltempo in Emilia Romagna: moltissime le interviste ai residenti della provincia che si sono trovati a fronteggiare le piogge torrenziali.