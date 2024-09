La Guida Michelin compie 70 anni e torna nella Food Valley | appuntamento a Modena

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 19 settembre 2024) Settant'di copertine rosse, settant'di stelle e turismo gastronomico in tutta Italia. La versione nostrana dellaglie per l'occasione si regala una passerellaemiliana per la presentazione dell'edizione 2025. SarĂ- dopo le due Star Revelation a Parma e una a Piacenza - ad ospitare martedì 5 novembre sul palcoscenico del Teatro Pavarotti il nuovo firmamento della cucina italiana. Un settore che, anche grazie al contributo della Bibbia dei gourmet, ha visto ampliare in modo significativo il suo business, fino addirittura ad arrivare a toccare nel corso di quest'anno quasi 500 milioni di euro. GiĂ , perchĂ© secondo una nuova indagine di Jfc, il valore complessivo dell’indotto economico dei ristoranti stellein Italia ammonta per il 2023 a 439 milioni di Euro, con una previsione per l’anno in corso di 498 milioni.