Juventus-Napoli Conte | Voglia di rivalsa da entrambe le parti per me grande emozione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Antonio, tecnico del, parla ai microfoni della conferenza stampa in vista dellata contro la, in programma per la giornata di sabato. L’allenatore, prima di analizzare la sfida alle porte ricorda Totò Schillaci, storico volto del calcio italiano scomparso pochi giorni fa: “Sono molto dispiaciuto, per noi del sud rappresentava un esempio. Ho giocato con lui nel ’91, io ero appena arrivato. Un pensiero alla famiglia, era un’ottima persona. Ci sono tanti ricordi che cerchi di custodire gelosamente. Io appena arrivato a Torino da Lecce, dove giocavo nelle giovanili, era inevitabile legare con lui, lui era molto disponibile. Quando arrivai alla Juve erano tutti dei campioni, davo del voi a tutti. Lo vedevo come un idolo, anche se lui era una persona molto umile“.