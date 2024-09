Il prefetto Bolognesi andrà a Mantova In arrivo Anna Pavone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tempo di traslochi per ildi Sondrio Roberto(nella foto), assegnato con il medesimo incarico a. Al suo posto in, attuale vicee vicario a Bologna. Insediatosi nel marzo del 2022,non potrà scordare Valtellina e Valchiavenna perché proprio in questo territorio ha ricoperto per la prima volta l’incarico dae così sarà anche perche, su proposta del Ministero dell’Interno,a succedergli. L’avvicendamento avverrà entro due settimane al massimo. Un nuovo volto, dunque, a rappresentare lo Stato a Palazzo del Governo, in un periodo nel corso del quale in provincia sono stati diversi i cambiamenti: tra questi l’ingresso del nuovo questore Sabato Riccio e quello del nuovo comandante provinciale dei carabinieri Giuseppe Bivona. S.B.