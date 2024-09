Il M5s incontra le associazioni animaliste alla Camera Caramiello | Il governo fa la guerra a fauna selvatica e ambiente ci opporremo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il Movimento 5 stelle hato le principalidei deputati per parlare dei rischi legatiproposta di legge della Lega, a prima firma Bruzzone, che intende liberalizzare la caccia. “Il provvedimento – ha detto Alessandrodel M5s – minaccia non solo la, ma anche la salute e il benessere dei cittadini”. Dopo l’ostruzionismo del M5s, che di fatto ha bloccato i lavori in commissione Agricoltura, la pdl Bruzzone è stata calendarizzata in Aula, accelerando l’iter di approvazione. “Non possiamo permettere che l’Italia scivoli verso una legalizzazione del bracconaggio – ha aggiunto– un rischio che potrebbe costarci caro e che esporrebbe il nostro Paese a sanzioni e maggiori oneri fiscali.