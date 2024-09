Il lusso dell’innovazione Gli yacht Sanlorenzo tra design e prestazioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) di Marina Santin Da oltre sessant’anni costruire unorichiede tempo e passione. Per questo il cantiere può realizzarne solo cinquanta all’anno. La sua mission infatti, è essere il punto di riferimento degli armatori che non accettano compromessi e il luogo dove esplorare l’innovazione attraverso l’esperienza per creare imbarcazioni che resistono al tempo e al mare e che, soprattutto, somo il riflesso della personalità, del gusto e dello stile di vita del loro proprietario. Esempio ne siano le più recenti novità che ampliano il già ricco carnet di. SL86A, realizzato in collaborazione con lo Studio Zuccon, porta il concetto di asimmetria a un livello superiore, sfruttandone al massimo le potenzialità per offrire soluzioni abitative inedite e ottimizzate.