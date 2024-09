Il colore azzurro per la terza maglia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Presentata ieri, a Terra di Luni, laaquilotta di. A fare gli onori di casa il presidente di Spigas Aldo Sammartano, il managing director di Dani Shipping Mario Taliercio, entrambi sponsor del club bianco, l’ad dello Spezia Andrea Gazzoli, l’assessore regionale Giacomo Giampedrone. Unnon banale quelloperché chi ha contezza della ultracentenaria storia aquilotta sa che dal 1906 al 1920, la tinta della casacca dello Spezia era proprio di. Poi il passaggio al bianco nel corso del campionato di massima divisione 1920-21. LaKombat™ Third 24/25, che Bandinelli & C. indosseranno in qualche partita lontano dal ‘Picco’, è stata etichettata dalla società come ‘Figlia del Mare’, perché richiama i meravigliosi fondali marini del Golfo dei Poeti e delle Cinque Terre.