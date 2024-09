Hockey pista | l’Italia femminile strapazza la Colombia e vola in semifinale ai Mondiali 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un match senza storia. La Nazionale italianadisuhato per 6-0 lain occasione dei quarti di finale dei Campionatidisudi Novara, staccando così ufficialmente il pass per le semifinali. Il risultato parla da solo. Le nostre ragazze hanno dominato in lungo e in largo sulla compagine sudamericana, riducendo al minimo i rischi e divertendo non poco il pubblico accorso sugli spalti del Pala Igor. L’inizio è tuttavia molto fisico, con un valzer dei falli abbastanza bilanciato tra le due parti. Ma al 17:33 è Bertinato a trovare l’azione giusta, segnando un vantaggio meritato. Il raddoppio arriva invece all’11:47 per merito di Taccardi, abile a trasformare un tiro diretto dopo un fallaccio da cartellino blu di Ferreira.