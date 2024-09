Disturbi dell’apprendimento | La diagnosi precoce è cruciale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Nonostante gli esperti pongano sempre più enfasi sull’identificaremente (sin dagli ultimi anni della scuola dell’infanzia) i Dsa (specifici), capita che si arrivi allain adolescenza o anche in età adulta. "Può accadere infatti – spiegano Giulia Musumeci, psicologa e istruttrice di Mindfulness, e Rita Spedicati, psicologa, specializzanda presso l’accademia di Neuropsicologia dello sviluppo Ansvi – che alcune difficoltà lievi siano state in parte compensate dai ragazzi stessi, utilizzando strategie mediate da buone competenze cognitive generali e dalla tenacia che li spinge a camuffare le loro difficoltà per mostrarsi allo stesso livello dei loro pari. Per questo talvolta, i professori o i genitori non procedono con un approfondimento diagnostico.