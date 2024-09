Condiviso mantecato approvato

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 19 settembre 2024) «La maggior parte delle riunioni durano meno di cinque minuti e si svolgono in vivavoce, mentre manteco un piatto di spaghetti e Andrea mi racconta l’ultima pellicola che ha scelto di comprare». Una dichiarazione così non poteva che venire da Michele Casadei Massari, lo chef imprenditore che ha conquistato Manhattan con il calore della sua ospitalità e un grande senso degli affari. Questa volta però non siamo qui per raccontare il successo dell’ennesimo progetto di di ristorazione del cuoco romagnolo – in realtà è proprio così – ma per una nuova storia che parla di grandi schermi, passioni che convergono in business plan, emozioni e amicizie. I Wonder Pictures nasce a Bologna nel 2013, per volontà di Andrea Romeo, con l’intento di riportare nelle sale italiane i migliori documentari e film di ricerca prodotti in Italia o all’estero.