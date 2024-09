Ciclismo Mondiali 2024 | i convocati di tutte le nazionali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024) Alla categoria uomini élite sono riservate due prove aidisu strada, che si disputeranno a Zurigo, in Svizzera, da domenica 22 a domenica 29 settembre, ovvero la cronometro individuale e la prova in linea, alle quali però va aggiunta la staffetta mista a cronometro. Ad aprire il programma sarà la cronometro individuale, calendarizzata per domenica 22, mentre l’altra prova contro il tempo, la staffetta mista è prevista per mercoledì 25, infine domenica 29 ci sarà la gran chiusura con la prova in linea.