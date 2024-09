Cash or Trash macina record prima di lasciare il posto ad Amadeus

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 19 settembre 2024) Chi gliel’ha fatto fare. In questo momento, alle prese con le incertezze e le ansie di un debutto, viene da chiedersi se in Warner Bros. Discovery qualcuno stia, in qualche modo, rimpiangendo di essersi buttato nella rischiosa avventuralasciando in stand byor– Chi Offre di Più, programma meno impegnativo economicamente che standod’ascolti in access prime time. Vero è che, talvolta, per andare avanti bisogna fare il passo più lungo della gamba (“only the brave” direbbe Gerry Scotti), che un programma come quello sulle aste è soggetto ad ‘obsolescenza’, e che soprattutto ormai manca poco al momento in cui si saprà se e quantosi rivelerà un buon affare. Nel frattempo, fa notizia ilassoluto diorche ieri ha raggiunto il 4.5% di share con 875.000 spettatori.