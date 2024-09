Borsa | Milano amplia il rialzo con Campari e Mediaset

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ladisi rafforza, prendendo slancio dall'ottimismo che ha contagiato l'Europa dopo la decisione della Fed sui tassi. Il Ftse Mib sale dello 0,96% e solo una manciata di titoli, quelli più difensivi o che avevano strappato alnella vigilia, sono in calo sul listino milanese. Tra questi Banco Bpm cede lo 0,55%, Bper lo 0,56%, Unipol lo 0,49%, Tim lo 0,27 per cento. Svetta, che rimbalza sul sostegno del primo azionista che ha promesso di acquistare 100 milioni di euro di azioni sul mercato, e guadagna il 7,25% a 7,48 euro. Bene anche Cucinelli (+4,2%), Leonardo (+3,02%) e Stellantis (+3,8%). Su tutto il Ftse Italia All Share, il listino completo del mercato principale di, la regina è però Mfe, dopo i conti del semestre che hanno battuto le attese degli analisti e l'outlook positivo per i prossimi mesi della raccolta pubblicitaria.