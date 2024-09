Bayer festeggia 125 anni di storia in Italia

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 19 settembre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Non era ancora terminato il 19° secolo quandoapprodava in; da allora il matrimonio trae la nazione è tra i più solidi. “A questa storica ricorrenza abbiamo voluto dedicare la nostra campagna corporate 2024 che intende unire in modo immediatocon il territorio locale, esprimendo così un forte concetto dinità”, afferma Fabio Minoli, Direttore delle relazioni esterne di.La creatività – messa a punto in collaborazione con YAM112003 – punta a coniugare il tradizionale logocon i colori verde, bianco e rosso che compongono la bandierana e rappresentano, al tempo stesso, i tre settori in cui il Gruppo opera: l’agricoltura, i farmaci di automedicazione rappresentati dalle pillole (quest’anno ricorre anche il compleanno dell’Aspirina) e le red biotech, la nuova promettente frontiera dei medicinali salvavita.