Allagamenti e danni Un’altra allerta meteo chiusi scuole e parchi | Limitate spostamenti

(Di giovedì 19 settembre 2024) Alle ultime 24 ore di passione per le copiose piogge, seguiràgiornata da vivere in apnea, forse addirittura peggiore: quella odierna. Motivi per i quali, nel pomeriggio di ieri, il sindaco di Ancona Daniele Silvetti ha firmato un’ordinanza con la quale è stata disposta, per oggi, "la chiusura di tutte ledi ogni ordine e grado, Università e nidi d’infanzia". Ma non basta: anche, aree verdi e giardini pubblici non recintati fino ai cimiteri rimarranno interdetti. Un unicum per il capoluogo, ma che dà bene misura della situazione da non sottovalutare.